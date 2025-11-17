Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi
La Blasi è pronta a sposare il fidanzato Bastian Müller
La favola che per anni ha fatto sognare i tifosi giallorossi è arrivata al capitolo finale. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha ora una data ufficiale: 21 marzo, giorno in cui l’ex capitano e la conduttrice diventeranno legalmente ex marito e moglie. Una data che segna per entrambi l’avvio di una nuova fase sentimentale. Sarebbe Ilary ad avere più fretta di chiudere la vicenda giudiziaria: la conduttrice sarebbe infatti pronta a dire sì a Bastian Muller.
La causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, aperta al Tribunale di Roma il 24 ottobre 2022, è stata un vero campo di battaglia. Entrambi hanno tentato di attribuire all’altro la responsabilità della rottura, invocando presunte infedeltà basate su chat, racconti e testimonianze. Parallelamente, i legali hanno lavorato per stabilire gli aspetti economici: tra visure, cachet e documenti, è in corso la definizione dell’assegno di mantenimento per i tre figli.
Il nome più chiacchierato nell’intera vicenda resta quello di Cristiano Iovino. L’imprenditore e personal trainer, trasferitosi a Milano da qualche tempo, è stato ascoltato dal Tribunale in primavera. Davanti al giudice ha ammesso di aver avuto una “relazione intima duratura” con Ilary, durata circa un anno. Una rivelazione che smentisce la versione della conduttrice, che nel docufilm “Unica” aveva parlato solo di un caffè.
Mentre il divorzio con Ilary si avvicina al traguardo, Francesco Totti affronta un’altra grana: la lite con il proprietario dell’attico di Roma Nord in cui viveva con Noemi Bocchi. Dopo il diverbio, l’ex campione è pronto a lasciare l’abitazione in fretta e furia, mentre la questione degli affitti arretrati è finita nelle mani degli avvocati. La coppia, però, è pronta a ripartire con un nuovo capitolo: le indiscrezioni parlano di un imminente trasferimento nella zona super esclusiva dei Colli della Farnesina, una delle aree più prestigiose della Capitale. Un quartiere scelto da star e volti noti come José Mourinho, Paolo Bonolis, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Barbara d’Urso, Asia Argento, Rosario Fiorello e Ridley Scott.