La favola che per anni ha fatto sognare i tifosi giallorossi è arrivata al capitolo finale. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha ora una data ufficiale: 21 marzo, giorno in cui l’ex capitano e la conduttrice diventeranno legalmente ex marito e moglie. Una data che segna per entrambi l’avvio di una nuova fase sentimentale. Sarebbe Ilary ad avere più fretta di chiudere la vicenda giudiziaria: la conduttrice sarebbe infatti pronta a dire sì a Bastian Muller.