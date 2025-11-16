Trasloco lampo per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo una lite con il proprietario dell'attico a Roma Nord, lo sportivo ha lasciato l'abitazione in cui viveva da circa tre anni. Mentre la disputa sugli affitti arretrati finisce in mano agli avvocati, la coppia si prepara a ripartire in grande stile: la nuova destinazione sarebbe il prestigioso quartiere dei Colli della Farnesina, rifugio di star e vip della Capitale.