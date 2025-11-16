Lo sportivo si trasferisce con Noemi Bocchi nella zona vip di Roma
Trasloco lampo per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo una lite con il proprietario dell'attico a Roma Nord, lo sportivo ha lasciato l'abitazione in cui viveva da circa tre anni. Mentre la disputa sugli affitti arretrati finisce in mano agli avvocati, la coppia si prepara a ripartire in grande stile: la nuova destinazione sarebbe il prestigioso quartiere dei Colli della Farnesina, rifugio di star e vip della Capitale.
Secondo quanto riportato dal Messaggero, la situazione si sarebbe fatta tesa al punto che Francesco Totti e il padrone di casa ormai comunicano solo tramite i rispettivi legali. L'ex numero 10 giallorosso abitava insieme a Noemi Bocchi in un elegante attico di 270 metri quadrati all'ultimo piano di un palazzo nel cuore della Roma Nord più chic. Dopo tre anni di affitto, la coppia avrebbe deciso di lasciare l'appartamento all'improvviso.
Nella diffida inviata dall'avvocato dell'ex calciatore, Totti sostiene di aver affrontato un serio problema di infiltrazioni d'acqua, al punto da dover anticipare personalmente lavori di manutenzione straordinaria. Una spesa che avrebbe poi sottratto ai canoni mensili, ritenendolo un diritto del locatario quando l'immobile risulta anche solo parzialmente inagibile. Il proprietario, invece, sostiene che l'attico sarebbe stato utilizzato in modo non corretto e punta il dito su presunti danni provocati dagli inquilini, chiedendo così il pagamento delle mensilità non versate.
Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di lasciare definitivamente l'attico. Le indiscrezioni parlano di un imminente trasferimento a pochi chilometri di distanza: nel prestigioso complesso residenziale di via dei Colli della Farnesina. Si tratta di una delle aree più esclusive della Capitale, la stessa dove hanno vissuto o vivono personaggi come Josè Mourinho, Paolo Bonolis, Renato Zero, Barbara d'Urso, Fiorella Mannoia, Asia Argento, Rosario Fiorello e Ridley Scott.