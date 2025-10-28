Francesco Totti e Noemi Bocchi al battesimo del pronipote, guarda tutta la happy family

Diego, il piccolo festeggiato, è il bimbo di Giulia, la nipote di Francesco Totti, figlia del fratello Riccardo. Insieme al marito ha organizzato una festa in grande stile e lo zio famoso ha partecipato con gioia, posando anche con il bambino in braccio. All'appello è mancata solo Isabel, l'ultima nata dall'ex calciatore e la sua ex moglie Ilary Blasi, che nello stesso giorno era in Germania con la mamma. Nelle foto social tutti hanno posato col sorriso sulle labbra, in un'atmosfera di gioia e serenità.