Francesco Totti e Noemi Bocchi al battesimo del pronipote, guarda tutta la happy family

Si vociferava di maretta in famiglia, invece per la giornata di festa posano tutti sereni e sorridenti
Il battesimo del piccolo Diego, pronipote dell'ex calciatore, è stata un'occasione di festa imperdibile, e Francesco Totti ha partecipato insieme a tutta la sua famiglia allargata. C'era la compagna Noemi Bocchi con i figli Sofia e Tommaso, c'era Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti, e c'era anche Chanel Totti, che sembrava fosse in lite col padre e invece posa accanto a lui sorridente. Una vera happy family, che dimostra una volta di più di essere affiatata.
Diego, il piccolo festeggiato, è il bimbo di Giulia, la nipote di Francesco Totti, figlia del fratello Riccardo. Insieme al marito ha organizzato una festa in grande stile e lo zio famoso ha partecipato con gioia, posando anche con il bambino in braccio. All'appello è mancata solo Isabel, l'ultima nata dall'ex calciatore e la sua ex moglie Ilary Blasi, che nello stesso giorno era in Germania con la mamma. Nelle foto social tutti hanno posato col sorriso sulle labbra, in un'atmosfera di gioia e serenità.
Le immagini dal battesimo di Diego dissipano anche le voci su una presunta lite di Francesco Totti e sua figlia Chanel. La ragazza è stata annunciata tra i concorrenti di "Pechino Express" e pareva che il padre non avesse gradito questa scelta. Si diceva che l'ex calciatore non approvasse la decisione della secondogenita di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, sostenuta invece da mamma Ilary Blasi. Alla fine, che il dissapore ci sia stato o meno, ora i due sono affiatati e sereni.
Anche con Noemi Bocchi, Francesco Totti continua a dimostrare un'intesa perfetta. I due hanno da poco festeggiato i 3 anni insieme, creando un piccolo giallo intorno alla data di inizio della loro storia e gettando una luce nuova sull'ipotesi del tradimento a Ilary Blasi. E a proposito della ex moglie, Totti ha dato una nuova versione della maglia con la scritta "6 unica" che ha fatto iniziare la loro storia d'amore. Pare che non fosse dedicata alla conduttrice, ma alla curva della Roma. Sia come sia, nel suo cuore ora c'è solo Noemi e il resto non conta più.