Eleganti e complici per una rara uscita insieme davanti ai flash
Belli, eleganti, complici, Francesco Totti e Noemi Bocchi si concedono una serata mondana. E’ una rarità vederli davanti ai flash (per questo catturano ancora di più sguardi e curiosità), ma quando calcano il red carpet insieme sprizzano amore e sensualità senza deludere le aspettative. Lei con indosso una sottoveste nera in raso con inserti in pizzo, abbinata a un blazer oversize, lui più sportivo con un total black con sneakers bianche.
Sul red carpet romano della premiere di “Roast in Peace”, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno calcato il red carpet sereni e felici. Sorridono ai flash e si scambiano sguardi d’intesa, non eccedono e affascinano. L’ex calciatore è straordinariamente rilassato, lei si stringe a lui. Non sono soliti partecipare agli eventi mondani e per questo la loro apparizione incuriosisce tutti e i fotografi non li perdono di vista.
Noemi Bocchi opta per un outfit elegante, ma semplice; trendy ma non appariscente. La compagna dello sportivo ha scelto un abbinamento raffinato con una maxi-spilla griffata a illuminare il look e uno stivale in vernice. E’ impeccabile senza esagerare. Totti è andato sul sicuro sfoderando un completo scuro con una t-shirt: è casual e disinvolto, si vede che si sente bene nel suo look e al fianco della sua dolce metà.