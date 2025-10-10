Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Disinvoltura da fuoriclasse

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano mondani: red carpet di coppia a Roma

Eleganti e complici per una rara uscita insieme davanti ai flash

10 Ott 2025 - 09:28
1 di 17
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Belli, eleganti, complici, Francesco Totti e Noemi Bocchi si concedono una serata mondana. E’ una rarità vederli davanti ai flash (per questo catturano ancora di più sguardi e curiosità), ma quando calcano il red carpet insieme sprizzano amore e sensualità senza deludere le aspettative. Lei con indosso una sottoveste nera in raso con inserti in pizzo, abbinata a un blazer oversize, lui più sportivo con un total black con sneakers bianche.

Leggi anche

Francesco Totti e Noemi Bocchi, anniversario da sogno: la serata romantica sui tetti di Roma

Sul red carpet romano della premiere di “Roast in Peace”, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno calcato il red carpet sereni e felici. Sorridono ai flash e si scambiano sguardi d’intesa, non eccedono e affascinano. L’ex calciatore è straordinariamente rilassato, lei si stringe a lui. Non sono soliti partecipare agli eventi mondani e per questo la loro apparizione incuriosisce tutti e i fotografi non li perdono di vista.

Leggi anche

Totti e Noemi, la data dell’anniversario li “tradisce”? Ecco cosa non torna

C’è sintonia anche nel look

 Noemi Bocchi opta per un outfit elegante, ma semplice; trendy ma non appariscente. La compagna dello sportivo ha scelto un abbinamento raffinato con una maxi-spilla griffata a illuminare il look e uno stivale in vernice. E’ impeccabile senza esagerare. Totti è andato sul sicuro sfoderando un completo scuro con una t-shirt: è casual e disinvolto, si vede che si sente bene nel suo look e al fianco della sua dolce metà.

Francesco Totti, che sorpresa a Noemi Bocchi per il terzo anniversario

1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

francesco totti
noemi bocchi
gossip

Sullo stesso tema