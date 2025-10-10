Sul red carpet romano della premiere di “Roast in Peace”, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno calcato il red carpet sereni e felici. Sorridono ai flash e si scambiano sguardi d’intesa, non eccedono e affascinano. L’ex calciatore è straordinariamente rilassato, lei si stringe a lui. Non sono soliti partecipare agli eventi mondani e per questo la loro apparizione incuriosisce tutti e i fotografi non li perdono di vista.