Francesco Totti e Noemi Bocchi, anniversario da sogno: la serata romantica sui tetti di Roma

Suite esclusiva in un hotel a cinque stelle, idromassaggio con vista mozzafiato sulla Capitale e... regalo costoso
Terzo anniversario per l'ex campione della Roma Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha celebrato la ricorrenza con una serata all'insegna del puro romanticismo (e senza badare a spese). A organizzare tutto nei minimi dettagli è stato l'ex calciatore, che per l'occasione ha prenotato una notte in un hotel a cinque stelle di Roma con tanto di splendida vista sulla Capitale e le sue mille luci.
A svelare la sorpresa preparata da Totti è stata la stessa Bocchi su Instagram, dove ha pubblicato video e foto della serata romantica. Prima lei che sale le scale illuminate che portano alla terrazza dell'hotel, dalla quale si può ammirare lo spettacolo mozzafiato della Roma notturna; poi la suite appositamente riservata e decorata con la maxi-scritta "Love" con tanti palloncini bianchi e rossi; infine, una vasca idromassaggio dalla quale godersi, a mollo, lo spettacolo della Capitale.
Suite e idromassaggio sì, ma non è tutto. Oltre ovviamente alla cena a cinque stelle, Noemi ha ricevuto una piccola torta con un semplice ma dolce messaggio ("Buon anniversario"). Bocchi ha apprezzato pubblicando su Instagram la foto del dolce, commentandola con un "Ti amo" e un cuoricino. Poi non poteva mancare il regalo, che Noemi ha però deciso di non mostrare apertamente. Sui social, infatti, ha solo svelato la scatola del cadeau, ma non il contenuto.
