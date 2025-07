Ilary Blasi, vacanza romantica in Francia con Bastian Muller

Tempo di vacanze romantiche per Ilary Blasi che è partita con il suo Bastian Muller per un po’ di relax di coppia. Dalle spiagge delle raffinate coste francesi alle campagne nei dintorni di St. Tropez, Ilary Blasi continua a dettare legge in fatto di stile, amore e… sexappeal! La conduttrice tv si lascia fotografare dal compagno e posta cartoline da sogno per i follower.