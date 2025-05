Ilary Blasi e Bastian Muller verso le nozze, lui le ha regalato l'anello

Secondo la ricostruzione del settimanale Chi, Ilary Blasi era a Milano per un impegno di lavoro quando si è presentato Bastian Muller, a bordo di una Lamborghini fiammante, per portarla in un luogo a sorpresa. Hanno fatto tappa in un centro commerciale dove si sono diretti in un negozio di intimo dove hanno acquistato l'occorrente per passare una notte fuori. Hanno proseguito in direzione Villa d'Este, si sono registrati in hotel e poi sono partiti per una gita in barca. Una volta al largo, Bastian si è inginocchiato con la scatoletta dell'anello in mano e ha fatto la proposta di nozze. Lei è rimasta sorpresa e commossa, poi ha preso fra le mani il viso del compagno e ha sussurrato la sua risposta, baciandolo poi appassionatamente sulle labbra.