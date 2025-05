Nel giorno del suo compleanno Ilary Blasi è tornata in tv con The Couple godendosi una giornata all’insegna degli auguri. I più importanti, quelli arrivati via social dai suoi figli, Cristian e Chanel. E proprio Chanel ha fatto sciogliere il cuore del web con un post che è una vera dichiarazione d’amore: “Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo” ha scritto, con tanto di foto abbracciatissima alla mamma. Colonna sonora? “E yo mamma” di Coez, e il verso in cui dice: “Per tutte le volte che ho perso la calma, tu m’hai dato un’arma”. Cristian, più riservato ma sempre presente, ha voluto anche lui mandare un pensiero a Ilary: “Tanti auguri mamma, ti amo da morire”. Top secret il regalo del fidanzato Bastian Muller che su Instagram ha postato una foto di coppia scrivendo: “Buon compleanno amore mio”.