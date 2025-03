Ilary Blasi e Bastian Muller al centro medico: figlio in arrivo?

Ilary Blasi e Bastian Muller sono alle Maldive con le figlie di lei Chanel e Isabel Totti e con l’amica Michelle Hunziker e le bambine Sole e Celeste Trussardi. Bellissima e affascinante, Ilary posa con Chanel, ma intanto sui giornali in Italia si parla di un bebè in arrivo. E’ bastato pizzicarla mentre entra in una clinica romana per far nascere il sospetto di una gravidanza in vista. Ora gli occhi dei fan sono tutti puntati sulle forme della Blasi in bikini.