Che Francesco Totti vorrebbe diventare ancora papà non è un mistero per nessuno. L’ex calciatore ha più volte detto di amare la famiglia numerosa e di volere un altro figlio. Ora pare che il sogno si sia trasformato in realtà e che secondo il settimanale “Diva e donna” Noemi Bocchi sia in dolce attesa. Ci sarebbero come indizi alcuni atteggiamenti della donna che è stata paparazzata mentre si accarezzava il pancino e poi una fuga anticipata di Totti dal Messico (dove partecipava a un torneo di calcio a 5) per tornare dalla compagna. Le ipotesi non sono confermate ma se la cicogna dovesse far visita all’ex Pupone e alla sua fidanzata sarebbe certo accolta a braccia aperte dalla coppia.