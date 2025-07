Ilary Blasi torna al timone di "Battiti Live". Con lei sul palco da Molfetta, in Puglia, ci sono anche Alvin e una new entry, Nicolò De Devitiis. "La canzone dell'estate 2025? 'Serenata' di Alessandra Amoroso e Serena Brancale", spiega la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ma anche 'Oh me' di Rocco Hunt e Noemi". Dopo il successo dell’edizione 2024 e il record assoluto di ascolti, l'evento dell'estate per antonomasia, giunto alla sua 23esima edizione, accende, per sei puntate, la prima serata su Canale 5 da lunedì 7 luglio.