Francesco Totti a Singapore con Noemi Bocchi e tutti i figli

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Singapore per la loro estate 2025 con tutti i figli. L’ex calciatore e la compagna sono volati in Asia per trascorrere le ferie con Cristian, Chanel e Isabel Totti, ma anche Sofia e Tommaso Caucci. Le prime foto raccontano di tanto divertimento per i bambini, luoghi iconici da postare per i ragazzi e amore a non finire per la coppia che pubblica uno scatto romantico.