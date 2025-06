Ilary Blasi super sexy in vacanza a Marbella con Bastian Muller

Muller Ilary Blasi e Bastian Muller sarebbero pronti a fare il grande passo. Il settimanale "Chi" qualche settimana fa ha immortalato i momenti più emozionanti della proposta di nozze organizzata in gran segreto dall’imprenditore tedesco sul Lago di Como. Proprio in mezzo alle acque del Lario Bastian si è inginocchiato, porgendole l’anello e chiedendole di sposarlo. Ilary, sorpresa e visibilmente commossa, ha suggellato la sua risposta con un bacio appassionato. Anche con il suo ex Francesco Totti, Ilary Blasi ha ormai deposto le armi: i due si sono ritrovati alla mega-festa di compleanno della figlia Chanel Totti. Per i 18 anni della secondogenita la conduttrice e lo sportivo hanno condiviso una serata da sogno accompagnati dia rispettivi partner.