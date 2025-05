Chanel Totti festeggia sui social il traguardo del diploma

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono incontrati qualche giorno fa alla grande festa per il 18esimo compleanno di Chanel Totti, ma pare che tra loro sia stato gelo totale. Sembra che non si siano rivolti la parola e non hanno nemmeno voluto posare per uno scatto tutti insieme. La festeggiata, prima del mega party con gli amici, aveva già celebrato in due momenti distinti: la sera prima con papà e poi con la mamma.