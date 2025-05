Ilary Blasi e Francesco Totti insieme alla mega-festa di Chanel

Chanel Totti, la seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha festeggiato i suoi 18 anni con una festa da sogno nella suggestiva Tenuta San Domenico, a Sant’Angelo in Formis, vicino Caserta. Un evento super esclusivo, con più di 200 invitati, un menù gourmet firmato dallo chef stellato Michele Deleo e una torta a sette piani che ha fatto restare tutti a occhi spalancati. Ma ancor di più la presenza di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due ex erano con i rispettivi partener: Bastian Muller per lei e Noemi Bocchi per lui.