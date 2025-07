Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano 3 anni d’amore

Sembrava impossibile fino a qualche tempo fa, e invece è successo: a maggio Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati insieme per festeggiare i 18 anni della figlia Chanel. Dopo mesi di silenzi e frecciatine, l’ex coppia più celebre d’Italia ha deposto l’ascia di guerra. E al compleanno della loro secondogenita si sono presentati con i rispettivi nuovi partner: Noemi Bocchi al fianco di Totti e Bastian Muller con Ilary, sempre più presente nella sua vita (e, a quanto pare, forse presto anche marito). Nessuna foto di gruppo, certo, ma un segnale chiaro è arrivato: per Chanel, Totti e Ilary sono riusciti a mettere da parte rancori e divergenze. La figlia ha posato separatamente con entrambi i genitori, ma con il sorriso mostrando la serenità in famiglia. Un bel passo avanti, soprattutto considerando che per il diciottesimo del primogenito Cristian avevano optato per due feste diverse, evitando accuratamente ogni incontro.