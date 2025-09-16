Francesco aveva dichiarato: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022”
Francesco Totti e Noemi Bocchi pochi giorni fa hanno festeggiato il loro anniversario con una serata romantica sui tetti di Roma. Ma qualcosa non torna. Lo sportivo aveva detto dopo la rottura con Ilary Blasi raccontando la sua relazione con la Bocchi: “La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022. Non sono stato io a tradire per primo”. Ora le date sembrano riscrivere la storia…
Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato in una suite esclusiva di un hotel a cinque stelle, con idromassaggio con vista mozzafiato sulla Capitale e un regalo costoso. La torta di cioccolato a forma di cuoricino ha la scritta “Buon anniversario” e dovrebbero essere tre anni d'amore. La se Francesco e Noemi si sono messi insieme a marzo 2022 perché brindano sei mesi dopo?
“O gli anni da festeggiare sono quattro e la coppia fissa l'inizio della loro relazione al 13 settembre 2021?” scrive il settimanale “Chi” ipotizzando a questo punto che Francesco Totti e Noemi Bocchi abbiano iniziato la loro storia prima del “famoso 11 ottobre 2021, giorno in cui Blasi fissa l'incontro per il caffè con il personal trainer Cristiano Iovino. La festa per l’anniversario, celebrata all’insegna del romanticismo e senza badare a spese, ha tradito Totti e la Bocchi?
