Cristian Totti ha appena compiuto 20 anni e ha festeggiato il compleanno nella villa all'Eur. La fidanzata Melissa Monti gli ha portato la torta scrivendo sui social: "Auguri amore". A condividere il video è stata la sorella Martina, presente anche lei alla cena organizzata dal primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia, insieme dal 2022, appare sempre più affiatata: allo scoccare della mezzanotte, i due si sono scambiati un dolcissimo bacio.

