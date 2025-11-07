La vacanza a Ibiza di Ilary Blasi e Chanel Totti
© Tgcom24
© Tgcom24
Intanto Cristian festeggia 20 anni con un compleanno casalingo con la fidanzata
© IPA
Il rapporto tra Francesco Totti e la secondogenita Chanel sarebbe sempre più teso. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, tra padre e figlia ci sarebbe una distanza crescente, alimentata anche dalla presunta gelosia di Noemi Bocchi, attuale compagna dell'ex capitano della Roma. Intanto Cristian Totti ha festeggiato il compleanno nella villa di famiglia all'Eur. Accanto a lui, la fidanzata Melissa Monti.
© Tgcom24
© Tgcom24
Negli ultimi mesi, il legame tra Francesco Totti e Chanel si sarebbe incrinato a causa di tensioni familiari e divergenze personali. La figlia di Ilary Blasi non avrebbe approvato alcune scelte del padre né alcune dichiarazioni pubbliche. D'altro canto, l'ex calciatore non vedrebbe di buon occhio la volontà della ragazza di costruirsi una carriera nel mondo della televisione. Secondo quanto scrive Oggi, Noemi Bocchi "sarebbe gelosa del suo passato familiare", tanto che non gradirebbe i continui riferimenti del compagno alla sua precedente vita con Ilary Blasi. La gelosia, sempre secondo la rivista, avrebbe provocato momenti di tensione anche con Chanel, "notoriamente legatissima alla madre".
Oggi cita inoltre un episodio recente che avrebbe sorpreso molti: la smentita di Totti sulla celebre dedica "6 Unica!", che per anni si pensava fosse rivolta a Ilary. "La vera ragione di questo clamoroso dietrofront sarebbe la cieca gelosia nei confronti della Blasi da parte della Bocchi. Pare infatti che l'ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome di Ilary senza procurare irritazione nell'attuale fidanzata", scrive il settimanale.
Nel frattempo, Ilary Blasi non avrebbe perso l'occasione per lanciare una nuova frecciata all'ex marito e alla sua compagna. La conduttrice è apparsa infatti in una storia su Instagram con una maglietta con la scritta'Se lallero'. Breve e pungente, a Roma con questa espressione s'intende'Sì, come no…'.
Cristian Totti ha appena compiuto 20 anni e ha festeggiato il compleanno nella villa all'Eur. La fidanzata Melissa Monti gli ha portato la torta scrivendo sui social: "Auguri amore". A condividere il video è stata la sorella Martina, presente anche lei alla cena organizzata dal primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia, insieme dal 2022, appare sempre più affiatata: allo scoccare della mezzanotte, i due si sono scambiati un dolcissimo bacio.
© Tgcom24
© Tgcom24