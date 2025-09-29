Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Viaggio romantico

Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi

La conduttrice tv posta un video e alcuni scatti della vacanza di coppia

29 Set 2025 - 09:23
1 di 14
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Il viaggio a Parigi di Ilary Blasi e Bastian Muller si è trasformato in una vera e propria dichiarazione d’amore. La conduttrice tv posta alcune foto e video della vacanza romantica in Francia con il compagno e scrive: “Souvenirs pour toujours” accompagnando la didascalia da un cuoricino rosso. Nelle immagini, oltre a una bellissima Ilary innamorata e affascinante, si vede Bastian che la bacia dolcemente sul collo stringendola a sé, con la Tour Eiffel a fare da scenografia.

Leggi anche

Ilary Blasi, vacanza romantica in Francia con Bastian Muller

Divorzio Totti-Blasi, il giudice conferma l'"affido condiviso" per i Rolex

Vacanza romantica a Parigi

 Dopo l’abbraccio di coppia in spiaggia a Saint Tropez, Bastian Muller torna protagonista sui social di Ilary Blasi. La conduttrice tv pubblica un romantico post dalla capitale francese. In uno scatto in bianco e nero la coppia è ritratta alle spalle mentre osserva la Tour Eiffel, mentre nel video successivo si vedono Ilary e Bastian sul balcone con una Parigi illuminata a fare da sfondo: lui la bacia con passione sul collo e lei lo guarda innamorata. I due hanno fatto visita anche al Louvre, all’Arco di Trionfo, alla Cattedrale di Notre Dame e in tutti i luoghi turistici ma anche più suggestivi della Ville Lumière. 

Leggi anche

Ilary Blasi avvinghiata a Bastian Muller sotto il sole di Saint Tropez

Ilary Blasi e Bastian Muller, tutte le foto in barca con la famiglia

Da Parigi nel 2023 la prima foto social di Ilary e Bastian

 Proprio da Parigi Ilary Blasi aveva pubblicato due anni e mezzo fa la prima foto social con Bastian Muller. La conduttrice era uscita allo scoperto nelle Storie su Instagram con le foto della romantica serata a due passata nella capitale francese, taggando l’imprenditore tedesco. L'immagine di una mano maschile che si poggia sulla sua caviglia era stata la conferma più lampante di aver voltato pagina nella vita sentimentale.

Leggi anche

Ilary Blasi e Bastian Muller: vacanze in montagna tra natura, relax e... mucche

Ilary Blasi e Chanel Totti, mamma e figlia a Ibiza in versione sirenette

Intanto Totti festeggia a Londra

  L’ex di Ilary Blasi, Francesco Totti era stato a Parigi con Noemi Bocchi per un viaggio romantico prenatalizio lo scorso dicembre. Ora invece si trova a Londra a festeggiare il compleanno con la compagna e i figli più piccoli, Tommaso e Sofia Caucci nati dal precedente matrimonio di Noemi, e Isabel Totti, terzogenita di Ilary e Francesco.
 

Ilary Blasi e Bastian Muller romantici e appassionati a Saint Tropez

1 di 18
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Ti potrebbe interessare

ilary blasi
bastian muller
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema