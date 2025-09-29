Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi

© Tgcom24
La conduttrice tv posta un video e alcuni scatti della vacanza di coppia
Il viaggio a Parigi di Ilary Blasi e Bastian Muller si è trasformato in una vera e propria dichiarazione d’amore. La conduttrice tv posta alcune foto e video della vacanza romantica in Francia con il compagno e scrive: “Souvenirs pour toujours” accompagnando la didascalia da un cuoricino rosso. Nelle immagini, oltre a una bellissima Ilary innamorata e affascinante, si vede Bastian che la bacia dolcemente sul collo stringendola a sé, con la Tour Eiffel a fare da scenografia.
Dopo l’abbraccio di coppia in spiaggia a Saint Tropez, Bastian Muller torna protagonista sui social di Ilary Blasi. La conduttrice tv pubblica un romantico post dalla capitale francese. In uno scatto in bianco e nero la coppia è ritratta alle spalle mentre osserva la Tour Eiffel, mentre nel video successivo si vedono Ilary e Bastian sul balcone con una Parigi illuminata a fare da sfondo: lui la bacia con passione sul collo e lei lo guarda innamorata. I due hanno fatto visita anche al Louvre, all’Arco di Trionfo, alla Cattedrale di Notre Dame e in tutti i luoghi turistici ma anche più suggestivi della Ville Lumière.
Proprio da Parigi Ilary Blasi aveva pubblicato due anni e mezzo fa la prima foto social con Bastian Muller. La conduttrice era uscita allo scoperto nelle Storie su Instagram con le foto della romantica serata a due passata nella capitale francese, taggando l’imprenditore tedesco. L'immagine di una mano maschile che si poggia sulla sua caviglia era stata la conferma più lampante di aver voltato pagina nella vita sentimentale.
L’ex di Ilary Blasi, Francesco Totti era stato a Parigi con Noemi Bocchi per un viaggio romantico prenatalizio lo scorso dicembre. Ora invece si trova a Londra a festeggiare il compleanno con la compagna e i figli più piccoli, Tommaso e Sofia Caucci nati dal precedente matrimonio di Noemi, e Isabel Totti, terzogenita di Ilary e Francesco.
