Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi

Il viaggio a Parigi di Ilary Blasi e Bastian Muller si è trasformato in una vera e propria dichiarazione d’amore. La conduttrice tv posta alcune foto e video della vacanza romantica in Francia con il compagno e scrive: “Souvenirs pour toujours” accompagnando la didascalia da un cuoricino rosso. Nelle immagini, oltre a una bellissima Ilary innamorata e affascinante, si vede Bastian che la bacia dolcemente sul collo stringendola a sé, con la Tour Eiffel a fare da scenografia.