Ilary Blasi ha pubblicato un video che ha fatto sorridere il web: prova ad accarezzare una mucca, ma poi si spaventa e scappa via tra le risate. Un altro momento divertente? Il ballo improvvisato sulle note della sigla di Heidi, in compagnia dell’amico Ennio. Tra paesaggi da cartolina e momenti leggeri, il soggiorno a Cortina è l’occasione perfetta per ricaricare le energie. Tra le mete toccate dalla coppia anche la suggestiva Val di Fanes, una valle incantata a pochi chilometri da Cortina. I fan più attenti hanno riconosciuto nelle immagini condivise le famose cascate di Fanes, una delle attrazioni naturalistiche più affascinanti della zona. Mentre il contenzioso legale con Francesco Totti continua a far discutere tra orologi contesi e separazione, Ilary Blasi si gode la pace delle montagne al fianco del suo compagno Bastian Muller.