Ilary Blasi avvinghiata a Bastian Muller sotto il sole di Saint Tropez

Ilary Blasi e Bastian Muller sono ormai una coppia rodata. Si sono conosciuti in aeroporto, come lei ha raccontato in passato. "La prima cosa che mi ha colpito di lui è che non sapeva chi fossi, non era nel meccanismo e non si è reso conto di quello che lo aspettava" ha commentato la conduttrice, che ha aggiunto: "Mi ha incuriosito che fosse fuori da questo schema. Poi, certo, è un uomo protettivo, romantico". Insieme stanno bene, hanno trovato il loro equilibrio: "Bastian è più romantico di me, mi sa che si sono invertiti i ruoli: lui è quello italiano e io sono la tedesca. Ma non è una questione di nazionalità, quella cosa ce l'hai o non ce l'hai, e io non ce l'ho. E non mi vergogno a dirlo, alla fine mi piace se uno è romantico, se mi fa la sorpresa, ma sono una che guarda molto alla sostanza".