Ma la vera forza del gruppo vacanze è il clima affiatato tra tutti i presenti. Con Ilary c'è anche la sorella Silvia Blasi, inseparabile come sempre, accompagnata dal marito Ivan Peruch. A rendere ancora più completa la comitiva è Bastian Muller, il compagno della showgirl, ormai perfettamente integrato nel nucleo familiare. In uno dei momenti più divertenti, si lascia fotografare al timone dell’imbarcazione, affiancato dal “cognato” in un’atmosfera rilassata e amichevole. Tra tuffi, brindisi e tramonti mozzafiato, il viaggio a Ponza racconta una vacanza “di famiglia” con l’immagine di un gruppo sereno e unito.