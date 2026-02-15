Ilary Blasi si sposa: Bastian Müller le regala l'anello a Parigi

Già negli scorsi anni Ilary Blasi e Bastian Müller avevano scelto Parigi come "nido" d'amore, a testimonianza che per loro è davvero il luogo del cuore. Era già successo a settembre 2025: in quell'occasione, la conduttrice aveva postato sui social alcune foto e video della vacanza romantica, con la scritta "Souvenirs pour toujours" e un cuoricino rosso. Sullo sfondo, la Tour Eiffel, presente anche nello scatto di questo San Valentino con cui la conduttrice ha annunciato le nozze.