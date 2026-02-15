Ilary Blasi si sposa: Bastian Müller le regala l'anello a Parigi

Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi
La conduttrice tv e l'imprenditore tedesco convoleranno a nozze. In attesa del divorzio ufficiale da Totti
Ilary Blasi si (ri)sposa. Con tre semplici parole ("My Forever Valentine") la conduttrice televisiva ha annunciato il grande passo con il suo Bastian Müller. E lo ha fatto sfoggiando sui social il meraviglio anello regalatole dal compagno durante la romantica vacanza a Parigi. Un dono importante e prezioso, proprio in occasione di San Valentino, festeggiato dalla coppia nella cornice della capitale francese. A questo punto, non resta che attendere il divorzio ufficiale da Francesco Totti, con l'udienza decisiva fissata a marzo di quest'anno.
Secondo le cronache rosa, non è la prima volta che l'imprenditore dona alla conduttrice un diamante: lo aveva già fatto nel 2023 a St. Moritz, ma anche nel maggio 2025 durante una gita sul lago di Como. E ora, di nuovo, in Francia, dove già erano stati a settembre scorso. Stavolta, però, ha un sapore diverso: Ilary Blasi ha voluto mostrarlo in bella vista a tutti, annunciando il grande passo.
Già negli scorsi anni Ilary Blasi e Bastian Müller avevano scelto Parigi come "nido" d'amore, a testimonianza che per loro è davvero il luogo del cuore. Era già successo a settembre 2025: in quell'occasione, la conduttrice aveva postato sui social alcune foto e video della vacanza romantica, con la scritta "Souvenirs pour toujours" e un cuoricino rosso. Sullo sfondo, la Tour Eiffel, presente anche nello scatto di questo San Valentino con cui la conduttrice ha annunciato le nozze.
