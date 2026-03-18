"Grande Fratello Vip", subito tensione tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini: "Sii rispettosa"

Selvaggia Lucarelli, nel ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici, ha quindi proseguito: "Sono molto curiosa di vederti all'interno della Casa perché hai provato con la politica ed è andata male, hai provato con il ballo ed è andata male, hai provato col canto ed è andata male. Voglio vedere se riuscirai a renderti simpatica nella Casa".