"Grande Fratello Vip", subito tensione tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini: "Sii rispettosa"
Durante la prima puntata del reality, volano gli stracci tra l'opinionista e la concorrente
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La nuova edizione del "Grande Fratello Vip" preannuncia un nuovo capitolo dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Come ricostruito durante la prima puntata del reality, in onda martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, le due erano già state protagoniste di alcuni confronti particolarmente serrati a "Ballando con le stelle", creando una distanza difficile da risanare.
"Non ha mostrato alcun tipo di sentimento. Una persona può rimanere quello che è, però provando dei sentimenti", esordisce Alessandra Mussolini, tornando su un vecchio episodio secondo cui Selvaggia Lucarelli non avrebbe mostrato solidarietà. Immediata la replica: "Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, non si sa più cosa sia vero e cosa sia falso".
Selvaggia Lucarelli, nel ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici, ha quindi proseguito: "Sono molto curiosa di vederti all'interno della Casa perché hai provato con la politica ed è andata male, hai provato con il ballo ed è andata male, hai provato col canto ed è andata male. Voglio vedere se riuscirai a renderti simpatica nella Casa".
"Ho provato? Sono stata trent'anni in politica, prova a starci tu", risponde la nuova concorrente del reality, invitando l'opinionista a essere rispettosa e a non giudicare come se avesse "un dossier" su tutti.