"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro ricorda la sua malattia: "Il lavoro e mia figlia mi hanno salvato"

Infine ha aggiunto: "A parole non è bravo, come non lo sono io, però nei gesti è sempre stato presente. A me piacerebbe essere la metà di quello che è mio padre e sono sicuro che sarei un papà meraviglioso".

"Penso che ogni persona al mondo dovrebbe avere un papà come il mio, anche se non siamo troppo per gli abbracci", ha poi concluso.