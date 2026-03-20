"Grande Fratello Vip", Antonella Elia sulla fine dell'amore con Pietro: "Non sono sicura sia stata una storia vera"

La showgirl si è poi concentrata sulla recente fine della storia d'amore con Pietro Delle Piane. "La mia decisione di troncare è stata motivata e purtroppo mi vengono sempre in mente le cose brutte anziché quelle belle".



Un legame che, come ha raccontato Antonella Elia durante la seconda puntata del "Grande Fratello Vip" non aveva delle basi abbastanza solide per portare al matrimonio. "Non c'era nulla di stabilito, ma lo stavamo pianificando. All'improvviso ho capito che non eravamo perfetti, secondo me non avevamo costruito radici solide, per colpa di entrambi. Perciò non posso accettare di continuare una storia se non sono sicura che sia vera".