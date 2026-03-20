"Grande Fratello Vip", Antonella Elia sulla fine dell'amore con Pietro: "Non sono sicura sia stata una storia vera"
Durante la seconda puntata del reality, la showgirl rivela le sue fragilità e torna sulla rottura con l'ex compagno
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I primi giorni nella Casa del "Grande Fratello Vip" si sono rivelati particolarmente difficili per Antonella Elia. Dopo essersi lasciata andare alle lacrime, rivelando il profondo disagio che sta affrontando, la showgirl è stata chiamata in Mistery per condividere le sue emozioni con Ilary Blasi.
"Non ho punti di riferimento perché il destino ha voluto che vivessi in questo deserto, un deserto a cui io sono abituata fin da piccola. A volte sembra incolmabile, però se ti impegni si riempie di affetto", commenta Antonella Elia, che già nei giorni scorsi si era aperta in Confessionale soffermandosi sul senso di solitudine che però ha contribuito a forgiarla.
La showgirl si è poi concentrata sulla recente fine della storia d'amore con Pietro Delle Piane. "La mia decisione di troncare è stata motivata e purtroppo mi vengono sempre in mente le cose brutte anziché quelle belle".
Un legame che, come ha raccontato Antonella Elia durante la seconda puntata del "Grande Fratello Vip" non aveva delle basi abbastanza solide per portare al matrimonio. "Non c'era nulla di stabilito, ma lo stavamo pianificando. All'improvviso ho capito che non eravamo perfetti, secondo me non avevamo costruito radici solide, per colpa di entrambi. Perciò non posso accettare di continuare una storia se non sono sicura che sia vera".
Prima di rientrare in salone, Antonella Elia è attesa da una doppia sorpresa. Prima riceve l'incoraggiamento degli amici più stretti, pronti a dimostrarle che non è sola; e infine apre la busta che rivela il verdetto del televoto che vedeva otto concorrenti in corsa per l'immunità. La più votata dal pubblico è proprio Antonella Elia.