Antonella Elia e il matrimonio sfumato: "Me la sono data a gambe"

"Continuavamo a litigare e la nostra era diventata una relazione piena di tensioni con alti e bassi tossici", sottolinea Antonella Elia che poi afferma: "Il mio pensiero era di mantenere la possibilità di darmela a gambe e così ho fatto". Nonostante la decisione presa con convinzione, la showgirl racconta il dolore provato per la separazione. "A volte apro ancora lo sportello dell'armadio e mi ricordo dei suoi vestiti oppure mi alzo dal letto come faceva lui", dice.