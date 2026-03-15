Antonella Elia e il matrimonio sfumato: "Me la sono data a gambe"
Ospite a "Verissimo" la showgirl parla della fine della storia con l'ex Pietro Delle Piane: "Tra noi alti e bassi tossici"
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Antonella Elia è tra i concorrenti ufficiali che da martedì 17 marzo entreranno nella casa del "Grande Fratello Vip". Ospite a "Verissimo" la showgirl ha raccontato che varcherà la famigerata "porta rossa" da single dopo la fine del fidanzamento con Pietro Delle Piane. "Dopo sei anni e mezzo ho preso una decisione irrevocabile", afferma.
Nell'intervista, Elia racconta i problemi che l'hanno condotta a mettere un punto definitivo. "Per me il matrimonio è un passo veramente difficile perché sono abituata a vivere come un lupo solitario", afferma la showgirl che confida i dubbi sorti dopo aver risposto sì alla proposta. "Il matrimonio era diventato quasi un fardello anche perché regalavamo tutta la nostra privacy e sembrava che dovesse diventare quasi un business", dice l'artista.
"Continuavamo a litigare e la nostra era diventata una relazione piena di tensioni con alti e bassi tossici", sottolinea Antonella Elia che poi afferma: "Il mio pensiero era di mantenere la possibilità di darmela a gambe e così ho fatto". Nonostante la decisione presa con convinzione, la showgirl racconta il dolore provato per la separazione. "A volte apro ancora lo sportello dell'armadio e mi ricordo dei suoi vestiti oppure mi alzo dal letto come faceva lui", dice.