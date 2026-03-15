Elettra Lamborghini: "I festini bilaterali? Ero disperata"

"Sono una persona che ha poca pazienza e più vado avanti più lo riconosco", ammette la cantante, che era in gara all'Ariston con il brano Voilà. Poi elenca ciò che le causa irritazione. "Non sopporto gli odori, il dormire male e la gente lenta", dice. Lamborghini parla dello stress provato nelle notti sanremesi che le hanno arrecato disturbi al sonno. "Nonostante i tappi sentivo le vibrazioni che arrivavano dalla discoteca accanto all'hotel", ricorda.