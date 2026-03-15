Elettra Lamborghini: "I festini bilaterali? Ero disperata"
Ospite a "Verissimo" la cantante racconta i suoi giorni al Festival di Sanremo: "Non riuscivo a dormire"
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Nel salotto di "Verissimo" la cantante Elettra Lamborghini ha ripercorso la partecipazione al suo secondo Festival di Sanremo, dove le lamentele sui "festini bilaterali" alla kermesse hanno rappresentato un vero e proprio tormentone. "Quella notte ero disperata", dice l'artista.
"Sono una persona che ha poca pazienza e più vado avanti più lo riconosco", ammette la cantante, che era in gara all'Ariston con il brano Voilà. Poi elenca ciò che le causa irritazione. "Non sopporto gli odori, il dormire male e la gente lenta", dice. Lamborghini parla dello stress provato nelle notti sanremesi che le hanno arrecato disturbi al sonno. "Nonostante i tappi sentivo le vibrazioni che arrivavano dalla discoteca accanto all'hotel", ricorda.
Lamborghini spiega di non essere abituata alla discoteca nonostante il marito Afrojack sia un disc jockey di professione. "Non ci vado più, ormai sono andata a tutti i festival del mondo e resisto al massimo fino a mezzanotte", racconta. E sul twerking che l'ha resa popolare ironizza: "Continuo a farlo, ma solo di pomeriggio".