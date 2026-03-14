Camila Giorgi svela a "Verissimo" il sesso del figlio: "Me lo sentivo fin dall'inizio"
Ospite insieme al marito Andreas l'ex campionessa di tennis: "Ma per il nome aspettiamo"
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Dopo l'annuncio della gravidanza su Instagram, Camila Giorgi ha svelato nel salotto di "Verissimo" il sesso del suo primo figlio. "Aspetto un bimbo, nascerà a settembre", ha detto l'ex campionessa di tennis accompagnata dal marito Andreas Pasutti con il quale il 26 febbraio scorso è convolata a nozze in una cerimonia a Buenos Aires, in Argentina.
Nello studio del popolare talk show di Canale 5 i due novelli sposi hanno voluto condividere la bella notizia con il pubblico tramite il "gender reveal", uno spettacolo di colori e luci che tramite un suspence crescente ha visto alla fine trionfare l'azzurro. Sul nome Giorgi rivela: "Non ci abbiamo ancora pensato, volevamo condividere prima il sesso".
"Me lo sentivo fin dall'inizio che sarebbe arrivato un maschietto, dicevo che mi sarebbe piaciuto tanto avere un mini Andreas", afferma Camila Giorgi che nel 2024 ha abbandonato, a 32 anni, il tennis giocato. E proprio sul rapporto con la racchetta l'ex atleta ammette di provare ogni tanto nostalgia. "Mi manca, quando su Instagram i followers mi chiedono se voglio riprendere dico che non lo escludo anche se per tornare a fare gare bisogna allenarsi molto".