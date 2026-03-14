Camila Giorgi svela a "Verissimo" il sesso del figlio: "Me lo sentivo fin dall'inizio"

Nello studio del popolare talk show di Canale 5 i due novelli sposi hanno voluto condividere la bella notizia con il pubblico tramite il "gender reveal", uno spettacolo di colori e luci che tramite un suspence crescente ha visto alla fine trionfare l'azzurro. Sul nome Giorgi rivela: "Non ci abbiamo ancora pensato, volevamo condividere prima il sesso".