Camila Giorgi annuncia su Instagram di essere incinta

L'ex tennista Camila Giorgi ha rivelato su Instagram di essere in dolce attesa. L’annuncio è stato affidato a un selfie in ascensore insieme al compagno trentenne Andreas Ignacio Pasutti, tennista e allenatore argentino, accompagnato dalla scritta “San Valentino a 3” e dall’emoji di una donna incinta, giusto per non lasciare spazio ai dubbi. In altre storie, Giorgi ha risposto alle domande arrivate dai follower dopo la rivelazione, approfittando dell’occasione per chiarire di non conoscere ancora il sesso del nascituro, ma di avere già in mente qualche possibile nome. Ha poi specificato che il parto avverrà in Europa, probabilmente in Italia, e non ha escluso un eventuale ritorno sui campi da tennis dopo la gravidanza: “Sarebbe molto bello”, ha risposto a chi gliel’ha chiesto.