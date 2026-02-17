Camila Giorgi annuncia su Instagram di essere incinta
L’ex tennista ha postato un selfie con il compagno Andreas Ignacio Pasutti accompagnato dalla scritta “San Valentino a 3” e da un’emoji inequivocabile
Una foto di Camila Giorgi e Andreas Ignacio Pasutti © Instagram
L'ex tennista Camila Giorgi ha rivelato su Instagram di essere in dolce attesa. L’annuncio è stato affidato a un selfie in ascensore insieme al compagno trentenne Andreas Ignacio Pasutti, tennista e allenatore argentino, accompagnato dalla scritta “San Valentino a 3” e dall’emoji di una donna incinta, giusto per non lasciare spazio ai dubbi. In altre storie, Giorgi ha risposto alle domande arrivate dai follower dopo la rivelazione, approfittando dell’occasione per chiarire di non conoscere ancora il sesso del nascituro, ma di avere già in mente qualche possibile nome. Ha poi specificato che il parto avverrà in Europa, probabilmente in Italia, e non ha escluso un eventuale ritorno sui campi da tennis dopo la gravidanza: “Sarebbe molto bello”, ha risposto a chi gliel’ha chiesto.
Andreas Ignacio Pasutti, il compagno di Camila Giorgi
A differenza di Camila Giorgi, Andreas Ignacio Pasutti tende a stare più lontano dai riflettori e a condividere poco della sua vita privata sui social media. Il suo profilo Instagram è privato e le persone che possono vedere ciò che viene pubblicato sono meno di duemila, un numero davvero basso per un personaggio pubblico. Nella breve biografia si limita a spiegare di essere un “tennis coach”. Le sue apparizioni sui social avvengono perlopiù nei post e nelle storie della compagna, ma pure in questo caso emerge il desiderio di evitare la sovraesposizione mediatica. Secondo quanto trapelato, la storia con Giorgi sarebbe iniziata nel corso del 2025, poco dopo la fine della precedente relazione della tennista con il politico argentino Ramiro Marra.
Dall’addio al tennis all’Isola dei Famosi
Camila Giorgi ha scritto delle pagine importanti nella storia del tennis femminile. Nel 2021 ha vinto il Canada Open e nel suo palmarès ci sono anche tre trionfi ai tornei WTA. Inoltre, nel corso della sua carriera è diventata una delle cinque tenniste italiane ad aver giocato i quarti di finale del prestigioso torneo di Wimbledon. Il suo ritiro dall’attività sportiva è arrivato senza preavviso nel maggio del 2024.
Anche se Giorgi non esclude in futuro un ritorno nel mondo del tennis, per ora è concentrata su altri aspetti della sua vita. Nel corso del 2025 ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, anche se la sua permanenza in Honduras è durata poco: per motivi familiari ha dovuto interrompere l’esperienza da naufraga dopo poche settimane. L’annuncio della gravidanza segna l’inizio di un nuovo capitolo nella vita dell’ex campionessa, che lei sembra prontissima ad affrontare al fianco di Pasutti e delle persone che l’hanno sempre sostenuta.