Helena Prestes ricorda il padre: "Ha chiesto perdono anche dal letto dell'ospedale"
Ospite a "Verissimo" la modella: "Quando è morto mia madre non ha detto una parola, sono incredula"
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Tra gli ospiti della puntata del 14 marzo di "Verissimo", Helena Prestes ha raccontato il dolore per la recente morte del padre, Antonio. La modella ha partecipato a distanza ai funerali, celebrati in Brasile, dove era assente anche la madre. "Ho provato a cercarla ma non ha risposto, nemmeno una parola", spiega la modella che si dice "incredula".
Nell'intervista Prestes parla della "fatica" nel conservare quello che di bello c'è stato nel rapporto con i suoi genitori, come le violenze commesse dal padre. "Lui chiedeva perdono anche dal letto dell'ospedale dove era ricoverato, io gli dicevo che andava tutto bene ma ora capisco che è una cosa del suo passato che aveva lasciato indietro", dice.
Helena Prestes condivide il momento doloroso che sta attraversando per la morte del papà anche se, dice, è circondata dall'affetto delle sorelle e del fidanzato, Javier Martinez, conosciuto nella casa del "Grande Fratello". "In questi giorni io piango per due, quando al ristorante mi viene un pensiero triste scappo in bagno e lui mi viene a prendere", prova a sdrammatizzare. Poi ricorda padre: "Era innamorato della musica, cantavamo insieme".