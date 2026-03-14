Helena Prestes ricorda il padre: "Ha chiesto perdono anche dal letto dell'ospedale"

Tra gli ospiti della puntata del 14 marzo di "Verissimo", Helena Prestes ha raccontato il dolore per la recente morte del padre, Antonio. La modella ha partecipato a distanza ai funerali, celebrati in Brasile, dove era assente anche la madre. "Ho provato a cercarla ma non ha risposto, nemmeno una parola", spiega la modella che si dice "incredula".