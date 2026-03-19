"Grande Fratello Vip", per Antonella Elia e Francesca Manzini arrivano le prime lacrime nella Casa
A poche ore dall'ingresso, le concorrenti si lasciano andare subito alle emozioni
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Al "Grande Fratello Vip" è già tempo di emozioni. Sono quelle provate da Antonella Elia e Francesca Manzini che, a poche ore dall'ingresso nella Casa, si sono già aperto con i propri coinquilini tanto da arrivare alle lacrime. Spesso si dice che la "Casa amplifichi tutto" e questa voce sembra aver trovato conferma con quanto avvenuto nelle ultime ore, con le due inquiline che si sono aperte rispettivamente con Marco Berry e Adriana Volpe.
Le fragilità di Antonella Elia
Antonella Elia si è aperta con il noto illusionista, che l'ha spinta a godersi di più quello che ha: "Chi non apprezza non merita. Ma che te ne frega? Renditi conto di cosa hai fatto nella vita", sono le parole di Berry. Antonella, visibilmente commossa, però sembra molto abbattuta e replica con un timido: "Niente". Così Marco insiste invitandola a guardare ciò che ha fatto e che può ancora fare, rincuorandola in un abbraccio: "La realtà non esiste... siamo in tre ad ascoltare la stessa storia, io lo vedo da un punto di vista, lei da un altro punto di vista, e sono tre realtà diverse: quella è la realtà vera... domani incontri la persona della tua vita, ti innamori e tutto ciò che vedevi nero diventa di un colore differente: quindi la realtà non esiste". Quello di Berry è un invito a cambiare punto di vista, dal momento che tutto può evolvere.
La storia di Francesca Manzini
Anche Francesca Manzini ha avuto un momento di down, nella prima serata nella Casa. A trovarla in lacrime è Adriana Volpe. Al centro della vulnerabilità di Francesca c'è una scelta, quella di volersi sempre proteggere: "Io non ho avuto guide… sono stata l'esempio di me stessa per crescere, per diventare donna… mi proteggo, significa non darmi subito, non abbandonarmi subito alla prima attenzione".
Il discorso poi passa alla fiducia sugli uomini, a suo dire troppo istintivi. Poi, il discorso viene spostato su Volpe: "Anche tu sei stata tradita?", è la domanda di Francesca. Adriana non risponde direttamente ma sottolinea che affrontare un forte dolore è inevitabile e va affrontato, anche se può trasformarsi in una "voragine", sostenendo di essere stata aiutata dal lavoro. Parole che fanno aprire Manzini: "Prima elemosinavo, ora non più". Poi, Francesca affronta un tema delicato confessando di aver vissuto una forte umiliazione dopo aver ricevuto giudizi pesanti sul suo corpo. La conversazione termina con un grande abbraccio tra Francesca e Adriana. La Casa ha fatto già nascere le prime amicizie.