"Grande Fratello Vip", per Antonella Elia e Francesca Manzini arrivano le prime lacrime nella Casa

Antonella Elia si è aperta con il noto illusionista, che l'ha spinta a godersi di più quello che ha: "Chi non apprezza non merita. Ma che te ne frega? Renditi conto di cosa hai fatto nella vita", sono le parole di Berry. Antonella, visibilmente commossa, però sembra molto abbattuta e replica con un timido: "Niente". Così Marco insiste invitandola a guardare ciò che ha fatto e che può ancora fare, rincuorandola in un abbraccio: "La realtà non esiste... siamo in tre ad ascoltare la stessa storia, io lo vedo da un punto di vista, lei da un altro punto di vista, e sono tre realtà diverse: quella è la realtà vera... domani incontri la persona della tua vita, ti innamori e tutto ciò che vedevi nero diventa di un colore differente: quindi la realtà non esiste". Quello di Berry è un invito a cambiare punto di vista, dal momento che tutto può evolvere.