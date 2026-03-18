"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini sul confronto con Selvaggia Lucarelli: "Ho sbagliato"

In passato, Lucarelli e Mussolini erano già state protagoniste di alcuni confronti decisamente piccati nel corso della loro esperienza a "Ballando con le stelle", creando una distanza difficile da risanare. In particolare, secondo Alessandra: "Selvaggia non ha mostrato alcun tipo di sentimento - ha attaccato nel corso della prima puntata del "GF Vip" -. Una persona può rimanere quello che è, però provando dei sentimenti". Lucarelli non ha evitato la replica, come sempre senza peli sulla lingua: "Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, non si sa più cosa sia vero e cosa sia falso". Sarà solo l'inizio di una battaglia a distanza?