"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini sul confronto con Selvaggia Lucarelli: "Ho sbagliato"
Dopo la puntata la concorrente ha ripensato a quanto accaduto in puntata, promettendo di non reagire più alle prossime provocazioni
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La prima notte nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha subito regalato motivi di riflessione agli inquilini: è il caso di Alessandra Mussolini che, come emerso già nel corso della prima puntata, è legata all'opinionista Selvaggia Lucarelli da un passato fatto di scontri e tensioni. Un dualismo che è già venuto fuori con un duro faccia a faccia durante il primo appuntamento con il programma di Ilary Blasi.
A cena, al termine della puntata, Alessandra è tornato sull'episodio, lasciandosi andare a un momento di confronto e riflessione. L'inquilina ha mostrato tutto il suo disappunto per le critiche ricevute, dicendosi dispiaciuta per non aver risposto: "Ho sbagliato a rispondere e a replicare", ammette. Ora però è pronta a gestire diversamente questi momenti della puntata: "Da questo momento voglio essere brava e moderata", conclude.
Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini?
In passato, Lucarelli e Mussolini erano già state protagoniste di alcuni confronti decisamente piccati nel corso della loro esperienza a "Ballando con le stelle", creando una distanza difficile da risanare. In particolare, secondo Alessandra: "Selvaggia non ha mostrato alcun tipo di sentimento - ha attaccato nel corso della prima puntata del "GF Vip" -. Una persona può rimanere quello che è, però provando dei sentimenti". Lucarelli non ha evitato la replica, come sempre senza peli sulla lingua: "Quando sei la regina delle sceneggiate, come sei tu, non si sa più cosa sia vero e cosa sia falso". Sarà solo l'inizio di una battaglia a distanza?