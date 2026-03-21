"Grande Fratello Vip", le nomination della seconda puntata

I componenti dell'Economy Club vengono invitati a confrontarsi in Mistery attraverso le nomination palesi e i più votati - con tre nomination ciascuno - sono Dario Cassini e Lucia Ilardo.



Gli altri concorrenti vengono invece chiamati singolarmente in Confessionale. Paola Caruso e Raimondo Todaro si nominano a vicenda, Marco Berry nomina Nicolò, Antonella Elia nomina Francesca, mentre Blu Barbara Prezya, Francesca Manzini, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante nominano Marco Berry.



I concorrenti in nomination sono dunque Dario Cassini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raimondo Todaro e Francesca Manzini.