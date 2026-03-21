"Grande Fratello Vip", le nomination della seconda puntata
Il pubblico da casa, attraverso il televoto, è chiamato a decidere chi salvare dall'eliminazione
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La seconda puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 20 marzo in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination. Sette concorrenti finiscono al televoto e adesso sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare dall'eliminazione.
In una serata all'insegna di confronti, confidenze, emozioni e sorprese, Antonella Elia riceve l'immunità, mentre il gruppo dei concorrenti capitanato dalla stessa showgirl viene premiato con il privilegio del Gold Club.
I componenti dell'Economy Club vengono invitati a confrontarsi in Mistery attraverso le nomination palesi e i più votati - con tre nomination ciascuno - sono Dario Cassini e Lucia Ilardo.
Gli altri concorrenti vengono invece chiamati singolarmente in Confessionale. Paola Caruso e Raimondo Todaro si nominano a vicenda, Marco Berry nomina Nicolò, Antonella Elia nomina Francesca, mentre Blu Barbara Prezya, Francesca Manzini, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante nominano Marco Berry.
I concorrenti in nomination sono dunque Dario Cassini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Raimondo Todaro e Francesca Manzini.