"Grande Fratello Vip", Paola Caruso racconta la malattia del figlio: "Il medico è scappato"

Durante una chiacchierata con Antonella Elia e Alessandra Mussolini , la showgirl parla di nuovo dell'episodio. Nonostante i tentativi di far scendere la febbre attraverso i metodi tradizionali, il bambino continuava a non stare bene ea non mangiare e, vista l'impossibilità di rientrare prima in Italia, Caruso si è rivolta alla direttrice della struttura che la ospitava. Quest'ultima le ha consigliato un medico che, per alleviare la febbre, ha suggerito di iniettare un farmaco che purtroppo si è rivelato tossico per il figlio Michelino . Non appena ha provato ad alzarsi, il bambino è caduto a terra. Per colpa dell'iniezione sbagliata, il nervo sciatico di uno degli arti è rimasto danneggiato. " Non so nemmeno il suo nome - ha confidato la donna alle sue compagne di avventura -, è scappato".