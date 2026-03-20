"Grande Fratello Vip", Paola Caruso racconta la malattia del figlio: "Il medico è scappato"
L'ex Bonas di "Avanti un altro!" rivive con le sue coinquiline il momento in cui il figlio ha smesso di camminare normalmente a seguito di un'iniezione fatta in Egitto
© Da video
"Non so nemmeno il nome, quel medico è scappato". Al "Grande Fratello Vip", Paola Caruso rivive con le sue coinquiline il dramma del figlio, che ha smesso di camminare correttamente a seguito di un'iniezione fatta dal medico di un villaggio in cui era in vacanza a Sharm el-Sheikh .
Il codice
Durante una chiacchierata con Antonella Elia e Alessandra Mussolini , la showgirl parla di nuovo dell'episodio. Nonostante i tentativi di far scendere la febbre attraverso i metodi tradizionali, il bambino continuava a non stare bene ea non mangiare e, vista l'impossibilità di rientrare prima in Italia, Caruso si è rivolta alla direttrice della struttura che la ospitava. Quest'ultima le ha consigliato un medico che, per alleviare la febbre, ha suggerito di iniettare un farmaco che purtroppo si è rivelato tossico per il figlio Michelino. Non appena ha provato ad alzarsi, il bambino è caduto a terra. Per colpa dell'iniezione sbagliata, il nervo sciatico di uno degli arti è rimasto danneggiato. " Non so nemmeno il suo nome - ha confidato la donna alle sue compagne di avventura -, è scappato".
L'emozione
Il bambino oggi sta meglio anche se il danno è rimasto irreversibile, ma a seguito di riabilitazione e interventi chirurgici, è riuscito a rimuovere il tutor per camminare autonomamente: "Lo amo alla follia" sussurra tra le lacrime Paola, che è pronta a tutto pur di ridare la salute a suo figlio. Alessandra Mussolini e Antonella Elia ascoltano sgomente la conversazione, visibilmente ammirate dall'amore di una madre: "Solo per il figlio piange" dice Alessandra.