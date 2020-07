Pietro Delle Piane fa infuriare Antonella Elia: "Ho baciato la tentatrice"

"L'ho baciata". Queste parole hanno mandato su tutte le furie Antonella Elia. A pronunciarle, è stato il suo fidanzato, Pietro Delle Piane, mentre raccontava un incontro con una delle single del villaggio di "Temptation Island". Durante il falò delle fidanzate, ad Antonella è stato mostrato il video in cui il suo compagno si nascondeva dalle telecamere con la tentatrice.

Poi, l'ammissione al compagno di villaggio, al quale Pietro ha anche chiesto anche consigli per trovare un luogo in cui non poter essere sorpresi dal programma. "Cosa sta facendo?", ha commentato Antonella Elia guardando le immagini di Delle Piane. Un duro colpo per la showgirl, che poi si è lasciata andare a un momento di fragilità insieme alle altre fidanzate. Tuttavia, la showgirl ha deciso di restare nel programma: "Ora mi è tutto più chiaro, ma ho deciso che voglio farlo sfogare fino in fondo".