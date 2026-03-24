"Grande Fratello Vip", il racconto della terza puntata in diretta

Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all'ordine del giorno e la Casa si divide. Il "pillole gate" : Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia . Quale sarà la verità? Un'altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa.