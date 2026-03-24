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"Grande Fratello Vip", il racconto della terza puntata in diretta

Lunedì 24 marzo va in onda il terzo appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi: ecco quello che succederà

24 Mar 2026 - 21:15
© Ufficio Stampa Mediaset

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Martedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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 Esplodono le prime tensioni, le antipatie diventano palpabili, i contrasti sono all'ordine del giorno e la Casa si divide. Il "pillole gate" : Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia . Quale sarà la verità? Un'altra pillola è il motivo del litigio mattutino tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa.

"Grande Fratello", il cast completo

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© Instagram | Paola Caruso
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Il primo bacio della Casa: tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi scatta il romanticismo. Incontro a sorpresa per Antonella Elia: il suo ex Pietro Delle Piane entrerà in Casa per rispondere alle sue accuse e raccontare la sua verità sulla fine del loro rapporto.

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