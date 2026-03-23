"Grande Fratello Vip", Ibiza Altea sulla perdita del compagno: "È morto quando nostro figlio aveva sei mesi"
La modella e influencer parla a Lucia Ilardo del pesante lutto che l’ha colpita: "O ti lasci travolgere dal dolore o vai avanti"
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Nella casa del "Grande Fratello Vip", Ibiza Altea si lascia andare a una delle confidenze più intime del suo percorso, raccontando a Lucia Ilardo un capitolo doloroso della sua vita: la perdita del compagno e il modo in cui la maternità l’ha aiutata a rialzarsi.
La conversazione nasce da una semplice domanda di Lucia, che le chiede da quanto tempo fosse legata al padre di suo figlio. Da lì, Ibiza ripercorre la loro storia, durata circa tre anni. Lo aveva conosciuto quando aveva appena 17 anni; a 20 è rimasta incinta e a 21 ha dato alla luce il bambino. Lui, più grande di tre anni, ne aveva 24 quando è diventato padre.
La modella racconta che la loro relazione si è incrinata proprio nel momento in cui ha scoperto di aspettare un figlio: "Quando l’ha saputo è andato in tilt, per lui era troppo presto. Io invece ero convinta e volevo tenerlo. L’ho detto subito ai miei genitori e mi hanno sostenuta. Ho continuato per la mia strada".
I due si sono riavvicinati verso la fine della gravidanza, poi, però, è arrivata la tragedia. "È morto quando nostro figlio aveva sei mesi, in un incidente d’auto dopo una serata in discoteca", confessa l'influencer con voce rotta.
Nel suo racconto emerge con forza il ruolo salvifico del bambino, che per lei è stato un punto fermo nei momenti più bui: "Quando hai una creatura così bella e pura, hai due possibilità: lasciarti travolgere dal dolore o andare avanti. Io e mio figlio ci siamo curati a vicenda. È il mio mini me".