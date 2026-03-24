"Grande Fratello Vip", bacio di passione tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo
Durante la notte si consuma un momento particolarmente intenso tra i due concorrenti
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" arriva il primo bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Dopo una serata di allegria che ha coinvolto tutti i concorrenti del reality, durante la notte è scoppiata un'improvvisa passione tra i due, intercettati dalle telecamere della Casa. L'influencer napoletano ha raggiunto in punta di piedi il letto della ragazza per condividere un abbraccio che in pochi istanti si è trasformato in un bacio intenso. Un gesto che Renato ha voluto condividere pochi minuti più tardi con GionnyScandal, ma che lascia anche qualche dubbio sulla sua autenticità. In un primo momento, infatti, il ragazzo sembrava essere attratto dalla modella Ibiza Altea e l'improvviso avvicinamento a Lucia fa chiedere a molti se quanto accaduto sia autentico o se si tratti di pura strategia.
Chi è Renato Biancardi
Nato nell'agosto 1993 a Napoli, è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo e della musica. Dopo aver mosso i primi passi come modello, sui social ha condiviso dei brani destinati presto a diventare dei veri tormentoni virali e a renderlo un influencer da oltre 200mila follower su Instagram.
Chi è Lucia Ilardo
Protagonista dell'ultima edizione di "Temptation Island", la ragazza di Torre del Greco aveva concluso il viaggio dei sentimenti interrompendo la relazione con Rosario Guglielmi. Se in un primo momento, i due sembravano intenzionati a continuare la storia d'amore, la successiva scoperta da parte del ragazzo di una chat tra Lucia e un tentatore aveva cambiato lo scenario e tra i due si era creato uno strappo difficile da ricucire.