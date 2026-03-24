"Grande Fratello Vip", bacio di passione tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" arriva il primo bacio tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Dopo una serata di allegria che ha coinvolto tutti i concorrenti del reality, durante la notte è scoppiata un'improvvisa passione tra i due, intercettati dalle telecamere della Casa. L'influencer napoletano ha raggiunto in punta di piedi il letto della ragazza per condividere un abbraccio che in pochi istanti si è trasformato in un bacio intenso. Un gesto che Renato ha voluto condividere pochi minuti più tardi con GionnyScandal, ma che lascia anche qualche dubbio sulla sua autenticità. In un primo momento, infatti, il ragazzo sembrava essere attratto dalla modella Ibiza Altea e l'improvviso avvicinamento a Lucia fa chiedere a molti se quanto accaduto sia autentico o se si tratti di pura strategia.