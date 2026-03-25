"Grande Fratello Vip", Antonella Elia chiude con Pietro Delle Piane: "Non ti umiliare"
La concorrente riceve la visita dell'ex nella Casa, ma decide di non lasciargli nessuno spiraglio
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Nella terza puntata del "Grande Fratello Vip", Antonella Elia ha un confronto faccia a faccia con il suo ex Pietro Delle Piane dopo cinque mesi dalla loro separazione. "Tra noi ha sempre prevalso la fiction, siamo sempre stati parte di un gran chiacchiericcio" ha detto con freddezza la concorrente.
"Nell'intimità purtroppo sono successe cose brutte, per cui ho detto basta, non voglio vivere più questo. Secondo me non mi ha mai amato veramente - prosegue Antonella Elia. "Non sarei voluto venire qui, perché sono sicuro che mi attaccheranno sostenendo che sono qui per visibilità. Mi dispiace che tu dica che il nostro rapporto sia stato finto", risponde Pietro. "Questa volta non sono tornato perché anche io non ero felice. Ho sofferto tanto anche io e continuo a farlo, il mio cuore non è sereno" ha aggiunto.
E alla domanda di Ilary Blasi se sia o meno ancora innamorato di Antonella, risponde: "Lei lo sa che sono innamorato di lei". "Anche io lo sono - replica Antonella in lacrime - Non vorrei che tu ti umiliassi, qui è fiction. Non vorrei che le persone pensino che sei qui solo per visibilità".