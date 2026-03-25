"Grande Fratello Vip", Antonella Elia chiude con Pietro Delle Piane: "Non ti umiliare"

"Nell'intimità purtroppo sono successe cose brutte, per cui ho detto basta, non voglio vivere più questo. Secondo me non mi ha mai amato veramente - prosegue Antonella Elia. "Non sarei voluto venire qui, perché sono sicuro che mi attaccheranno sostenendo che sono qui per visibilità. Mi dispiace che tu dica che il nostro rapporto sia stato finto", risponde Pietro. "Questa volta non sono tornato perché anche io non ero felice. Ho sofferto tanto anche io e continuo a farlo, il mio cuore non è sereno" ha aggiunto.