"Grande Fratello Vip", Ibiza Altea sul figlio: "È la mia forza dopo la morte del mio compagno"
Durante la terza puntata del reality la modella vede un video messaggio di Angel Gabriel e scoppia in lacrime
Nella terza puntata del "Grande Fratello Vip" Ibiza Altea viene chiamata da Ilary Blasi nella stanza mystery. "Questa settimana ti sei molto aperta con gli altri coinquilini della casa raccontando la tua storia che è molto forte, raccontandola a loro di conseguenza l'hai confidata a tutti noi e a tutti quelli che ci seguono" dice la conduttrice.
© Da video
La modella nata negli Stati Uniti, ha infatti avuto già modo nella casa di parlare della sua vicenda personale e del dolore che ha segnato la sua vita di giovane mamma di un bambino che ha conosciuto suo padre per pochissimo tempo. Quando il suo ex fidanzato, Davide Pilotto, ha perso la vita per un incidente stradale a Vicenza, Angel Gabriel era nato da soli sei mesi. Ibiza Altea ha ripercorso a grandi linee la sua storia d'amore con Pilotto, giovane calciatore la cui vita è finita tragicamente a ventidue anni nell'estate di quasi sei anni fa. Lei aveva solo venti anni quando è rimasta incinta del suo primogenito ed ha ammesso che è stata dura.
"Mio figlio è il mio angelo Gabriele, ha sei bellissimi anni ed è la mia forza ogni giorno. Siamo io e lui contro il mondo. Mi manca tantissimo" ha detto in lacrime la concorrente prima di leggere la lettera della suocera, nonna Eliana, e il video messaggio del figlio. "È la mia vita, il mio portatore di pace. I suoi occhi mi mettono calma, come se sapesse tutto senza farmi pesare mai niente" ha concluso Ibiza Altea.