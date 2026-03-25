"Grande Fratello Vip", Ibiza Altea sul figlio: "È la mia forza dopo la morte del mio compagno"

La modella nata negli Stati Uniti, ha infatti avuto già modo nella casa di parlare della sua vicenda personale e del dolore che ha segnato la sua vita di giovane mamma di un bambino che ha conosciuto suo padre per pochissimo tempo. Quando il suo ex fidanzato, Davide Pilotto, ha perso la vita per un incidente stradale a Vicenza, Angel Gabriel era nato da soli sei mesi. Ibiza Altea ha ripercorso a grandi linee la sua storia d'amore con Pilotto, giovane calciatore la cui vita è finita tragicamente a ventidue anni nell'estate di quasi sei anni fa. Lei aveva solo venti anni quando è rimasta incinta del suo primogenito ed ha ammesso che è stata dura.