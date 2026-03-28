"Grande Fratello Vip", le emozioni di Paola Caruso e l'abbandono di GionnyScandal: il racconto della quarta puntata

Le donne della Casa sono invitate a un chiarimento. La prima discussione riguarda Adriana Volpe, al centro delle polemiche per un atteggiamento poco apprezzato da Paola Caruso, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.



Poco più tardi tocca a Francesca Manzini e Alessandra Mussoli. Nei giorni scorsi non sono mancate le incomprensioni, con l'attrice accusata di essere poco autentica e di non mettere in mostra le sue fragilità. "Tu predichi bene e razzoli male", ribatte Francesca Manzini, che ribadisce di essersi aperta con altri concorrenti della Casa.



Infine, i sospetti di Ibiza Altea nei confronti di Blu Barbara per la vicinanza con Nicolò Brigante. La modella replica con decisione, sostenendo di essere vera e di non aver nessun secondo fine nel rapporto con il ragazzo. Gli attacchi subiti da Blu si riveleranno poi cruciali nei confronti di Ibiza durante le nomination.