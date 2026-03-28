"Grande Fratello Vip", le emozioni di Paola Caruso e l'abbandono di GionnyScandal: il racconto della quarta puntata
Confronti, sorprese, televoti e nomination: il riassunto dell'appuntamento in onda venerdì 27 marzo
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Venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata del "Grande Fratello Vip". A tenere banco, il verdetto del televoto, i nuovi equilibri della Casa dopo gli accesi confronti dei giorni scorsi, le nomination e molto altro ancora sotto la guida di Ilary Blasi e l'analisi firmata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.
La ribellione di Raimondo Todaro
La serata si apre sul confronto che nel Gold Club vede protagonisti Raimondo Todaro e Giovanni Calvario. Il ballerino non ha apprezzato alcuni atteggiamenti adottati dal gruppo, mentre l'imprenditore si è infastidito nel vedere una presa di posizione così netta. Dopo i tentativi di chiarimento, Ilary Blasi annuncia che a partire dalla quarta puntata, i concorrenti faranno parte di un unico gruppo.
La decisione di GionnyScandal
Il primo colpo di scena della quarta puntata riguarda GionnyScandal. Nelle ultime ore il cantante è entrato in crisi, accarezzando anche l'idea di abbandonare prematuramente il reality. Un pensiero che si rafforza di fronte alla vista della fidanzata Clara, sopraggiunta per supportare il ragazzo. "Il mio cuore appena ho visto Clara non ci ha pensato un secondo", commenta GionnyScandal, che decide così di congedarsi dagli altri concorrenti.
Confronti e chiarimenti
Le donne della Casa sono invitate a un chiarimento. La prima discussione riguarda Adriana Volpe, al centro delle polemiche per un atteggiamento poco apprezzato da Paola Caruso, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
Poco più tardi tocca a Francesca Manzini e Alessandra Mussoli. Nei giorni scorsi non sono mancate le incomprensioni, con l'attrice accusata di essere poco autentica e di non mettere in mostra le sue fragilità. "Tu predichi bene e razzoli male", ribatte Francesca Manzini, che ribadisce di essersi aperta con altri concorrenti della Casa.
Infine, i sospetti di Ibiza Altea nei confronti di Blu Barbara per la vicinanza con Nicolò Brigante. La modella replica con decisione, sostenendo di essere vera e di non aver nessun secondo fine nel rapporto con il ragazzo. Gli attacchi subiti da Blu si riveleranno poi cruciali nei confronti di Ibiza durante le nomination.
Il verdetto del televoto
Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini vengono invitati nella Nuvola per scoprire il verdetto del televoto. Qui, i quattro nominati scoprono che il pubblico era stato invitato a eleggere il preferito, concedendogli l'immunità. E la più votata è Alessandra Mussolini. Le sorprese non finiscono qui, perché la concorrente è chiamata a scegliere la prima persona da mandare in nomination: la sua scelta ricade su Marco Berry.
Le nomination degli uomini
In salone si consuma la prima parte delle nomination, chiamando in causa solo gli uomini. Tutti puntano il dito contro Giovanni Calvario, il quale nomina Raul Dumitras. Entrambi vanno dunque al televoto.
Il dolore di Paola Caruso
Arriva un momento molto particolare per Paola Caruso, invitata nel Localino per rivivere la malattia del figlio. La showgirl si emoziona e condivide i sensi di colpa per quanto accaduto e per non essere riuscita a dare una famiglia al figlio.
La sfida di ballo
Raimondo Todaro e Francesca Manzini vincono, attraverso un sondaggio social, la sfida di ballo sulla coppia formata da Antonella Elia e Giovanni Calvario. I due potranno concedersi una notte nella camera matrimoniale di lusso.
Le nomination delle donne
In Mistery tocca alle donne dare vita alla seconda parte delle nomination. Ibiza Altea riceve cinque nomination, motivate in buona parte dal precedente scontro con Blu Barbara, mentre gli altri voti vanno a Lucia, Adriana, Francesca e Antonella.
Le cinque concorrenti finiscono tutte in nomination, insieme a Marco Berry, Raul Dumitras e Giovanni Calvario. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dal rischio eliminazione.