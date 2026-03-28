"Grande Fratello Vip", Paola Caruso e i sensi di colpa verso il figlio: "Non sono riuscita a dargli una famiglia"
La showgirl si emoziona nel rivivere la malattia del piccolo Michele
© Da video
Al "Grande Fratello Vip", Paola Caruso è chiamata nel Localino per condividere le emozioni e le difficoltà che nel corso della sua vita l'hanno messa più volte alla prova. Durante la quarta puntata del reality, in onda venerdì 27 marzo su Canale 5, la showgirl ricostruisce quanto accaduto al figlio Michele, che ha smesso di camminare correttamente a seguito di un'iniezione fatta dal medico di un villaggio in cui era in vacanza a Sharm el-Sheikh.
"Michele è un bambino sensibile e fragile, ma forte, perché da piccolo ha dovuto affrontare ospedali, operazioni, aghi, gesti, punti, cose che non meritava. Come tutti i bambini", ha esordito Paola Caruso tra le lacrime, confessando di essersi sempre sentita in colpa per non avergli potuto dare una famiglia al piccolo Michele.
E proprio Michele è il protagonista della toccante clip mostrata a Paola Caruso nel corso della diretta.
La concorrente del "Grande Fratello Vip" si sofferma infine sul prossimo intervento chirurgico che a maggio attende il figlio in America. "So che lui non vuole, non ce la fa più. Ma lo devo fare, devo essere ancora più forte", commenta Paola Caruso.
"Mi domando se non ci sia qualcuno che ci ascolta che possa dare una mano a questa madre. Possibile che nella nostra sanità, nel nostro mondo, non ci sia un'opportunità?", è l'appello di Cesara Buonamici, lanciato nella speranza che la donna e suo figlio possano evitare un altro viaggio in America per l'ennesima operazione.