"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini: "Mi hai umiliata come donna e come mamma"
La discussione, nata nei giorni precedenti per una questione legata agli assorbenti, si è rapidamente trasformata in qualcosa di molto più personale
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Inizio di puntata infuocato al "Grande Fratello Vip". Nel corso della diretta di lunedì 30 marzo, è esploso un duro confronto che ha visto da una parte Alessandra Mussolini e Antonella Elia, e dall’altra Adriana Volpe. La discussione, nata nei giorni precedenti per una questione legata agli assorbenti disponibili nella Casa, si è rapidamente trasformata in qualcosa di molto più personale, toccando temi sensibili e scatenando reazioni fortissime.
Volpe, visibilmente provata, ha spiegato al pubblico di essersi sentita profondamente mancata di rispetto. Secondo la conduttrice, Mussolini ed Elia avrebbero ironizzato sulla sua età, alludendo al fatto che non fosse più nella fase della vita in cui si ha il ciclo mestruale.
"Vergognati, mi hai umiliata come donna e come mamma", ha gridato la Volpe rivolgendosi alla Mussolini, accusandola di aver superato ogni limite. "Sei una vipera", ha aggiunto, arrivando poi a lanciare un appello diretto al pubblico: "Mandatemi fuori se questo è il contenuto che volete".
A intervenire in sua difesa è stata Selvaggia Lucarelli, che ha invitato le due concorrenti a riflettere sul peso delle loro parole e a chiedere scusa. "La questione del ciclo è molto più delicata di come la stanno trattando. Stavano alludendo al fatto che Adriana non lo abbia più, toccando una fase sensibile della vita di una donna. Non lanciate il sasso e poi ritirate la mano", ha dichiarato l’opinionista
"Adriana è una signora. È un tema difficile da affrontare per qualsiasi donna. Al vostro posto, chiederei scusa. Siete state davvero indelicate", ha aggiunto Lucarelli. Una presa di posizione che la Volpe ha accolto con gratitudine, ringraziando la giornalista per aver compreso il suo stato d’animo e per aver dato voce al suo disagio.