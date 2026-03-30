"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe contro Alessandra Mussolini: "Mi hai umiliata come donna e come mamma"

A intervenire in sua difesa è stata Selvaggia Lucarelli, che ha invitato le due concorrenti a riflettere sul peso delle loro parole e a chiedere scusa. "La questione del ciclo è molto più delicata di come la stanno trattando. Stavano alludendo al fatto che Adriana non lo abbia più, toccando una fase sensibile della vita di una donna. Non lanciate il sasso e poi ritirate la mano", ha dichiarato l’opinionista