"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini ricorda la madre: "Piangeva da sola"
La concorrente racconta a Lucia Ilardo della propria famiglia
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Alessandra Mussolini si apre con Lucia Ilardo e, durante l'allenamento in palestra, si ritrovano a parlare delle proprie famiglie. Le due concorrenti si sentono simili quando entrambe raccontano di aver avuto come pilastro solo la mamma, mentre altre figure familiari sono state meno presenti o complicate.
"Mio padre e mia madre si separarono che avevo solo 4 anni. Quando mio padre iniziò la relazione con un'altra donna io ero piccola e lo amavo perché era papà - ricorda Alessandra Mussolini - Mia nonna Romilda nascondeva i giornali con gli scandali sotto il letto, che poi mi faceva leggere. Io restavo scioccata, ricordo di aver provato un forte dolore per me e per mia madre".
"La situazione è peggiorata quando mio padre ha avuto una nuova figlia. Mia nonna ripeteva che non ci aveva mai amate. Mia madre piangeva da sola - continua - Lui ha sempre tentato di risolvere ma ci sono situazioni che non risolvi. Per noi non poteva esistere una famiglia allargata, la nostra si era ristretta. Eravamo rimaste io, mia madre e mia sorella Elisabetta" ha concluso Alessandra Mussolini.