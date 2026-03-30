"Grande Fratello Vip", Alessandra Mussolini ricorda la madre: "Piangeva da sola"

"La situazione è peggiorata quando mio padre ha avuto una nuova figlia. Mia nonna ripeteva che non ci aveva mai amate. Mia madre piangeva da sola - continua - Lui ha sempre tentato di risolvere ma ci sono situazioni che non risolvi. Per noi non poteva esistere una famiglia allargata, la nostra si era ristretta. Eravamo rimaste io, mia madre e mia sorella Elisabetta" ha concluso Alessandra Mussolini.