Filippo Nardi: "Dal 'Grande Fratello' alla mia nuova vita lontano dalla tv"

"Quel carattere che ti ha regalato la popolarità perché se non avessi avuto quella crisi nessuno forse magari...", ha detto Silvia Toffanin, riferendosi a quando da concorrente del "Grande Fratello" perse le staffe e si arrabbiò con la produzione per la mancanza di sigarette. "Assolutamente io non rinnego che è stata la mia fortuna - ha detto Filippo Nardi -, però si tratta di 25 anni fa, e se io non avessi migliorato e smorzato qualche spigoletto, forse non sarei l'uomo che sono adesso".

E Silvia Toffanin ha quindi chiesto al disc jockey se ha smesso di fumare. "Sì, tanti anni fa. Ogni tanto uso quelle elettroniche perché altrimenti sarei perfetto", ha scherzato Nardi.