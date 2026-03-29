Filippo Nardi: "Dal 'Grande Fratello' alla mia nuova vita lontano dalla tv"
Il disc jockey e conduttore televisivo, ospite a "Verissimo", si racconta quasi 25 anni dopo la partecipazione alla seconda edizione del reality
© Da video
Filippo Nardi, il disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano, ha raccontato a "Verissimo" la sua nuova vita lontano dalla tv quasi 25 anni dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla seconda edizione del "Grande Fratello" nel 2001. "Sono molto sereno, ho vari problemi che abbiamo tutti - ha detto Filippo Nardi a Silvia Toffanin -, però sotto il disagio sono arrivato a una serenità diciamo, ho ancora quel caratterino...".
"Quel carattere che ti ha regalato la popolarità perché se non avessi avuto quella crisi nessuno forse magari...", ha detto Silvia Toffanin, riferendosi a quando da concorrente del "Grande Fratello" perse le staffe e si arrabbiò con la produzione per la mancanza di sigarette. "Assolutamente io non rinnego che è stata la mia fortuna - ha detto Filippo Nardi -, però si tratta di 25 anni fa, e se io non avessi migliorato e smorzato qualche spigoletto, forse non sarei l'uomo che sono adesso".
E Silvia Toffanin ha quindi chiesto al disc jockey se ha smesso di fumare. "Sì, tanti anni fa. Ogni tanto uso quelle elettroniche perché altrimenti sarei perfetto", ha scherzato Nardi.