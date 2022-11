"Grande Fartello" 2001, la rabbia di Filippo Nardi prima di abbandonare la Casa

Filippo Nardi è uno dei protagonisti più discussi e indimenticabili del "Grande Fratello". Memorabile la sua sfuriata per la mancanza di sigarette durante la seconda edizione del reality. Nel 2001 Nardi perse letteralmente le staffe e in confessionale ripeté insistentemente la domanda, diventata un tormentone, "Dove sono le sigarette?". Famose anche altre sue frasi: "Qui noi abbiamo emozioni veri!" e "O vi svegliate o io me ne vado!", pronunciate con accento inglese.

Filippo Nardi decise di abbandonare volontariamente la casa dopo che per lui il soggiorno forzato era diventato insostenibile. La seconda edizione del reality show "Grande Fratello" andò in onda dal 20 settembre al 20 dicembre del 2001 su Canale 5 e fu condotta da Daria Bignardi. Flavio Montrucchio la vinse portandosi a casa il montepremi finale.

Filippo Nardi ha varcato di nuovo l'ingresso della casa più spiata d'Italia per partecipare a un'edizione del Grande Fratello Vip, ma nel corso della 27esima puntata è stato squalificato a causa di reiterati atteggiamenti ritenuti offensivi e volgari che hanno suscitato profonda indignazione tra il pubblico e il popolo dei social.

Rivediamo il momento in cui nel confessionale Filippo Nardi perde le staffe per la mancanza di sigarette.