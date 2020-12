"Grande Fratello Vip 5", da Filippo frasi sessiste a Maria Teresa: i social insorgono 

Tutto è successo qualche sera quando, stanca, Maria Teresa si è addormentata sul divano con la bocca aperta mentre un gruppo di inquilini stava parlando. E' subito partita l'idea di farle uno scherzo e Filippo è andato oltre il lecito. Si è rivolto ai suoi coinquilini chiedendo: "Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o tre", facendo riferimento a una pratica sessuale diventata col tempo anche un modo per prendersi gioco di una persona, tanto che in alcune giurisdizioni è considerata molestia. Nel mondo dei videogame l'imitazione di questo atto è diventata sinonimo di scherno e umiliazione nei confronti di un avversario battuto.

Qualcuno non ha capito il riferimento di Filippo, mentre chi lo ha colto, come Andrea Zelletta, ha subito preso le distanze: "Ci eliminano, ma sei scemo?". Più tardi è stato lo stesso Filippo a spiegare agli altri il significato del termine, con dovizia di particolari. La scena non è passata inosservata tra gli utenti che seguono il reality e subito è montata l'indignazione di pari passo con la richiesta di eliminare Nardi. Che tra l'altro nei confronti di Maria Teresa si è lasciato andare ad altri commenti pesanti, come quando ha detto di essere stimolato a vomitare se la guardava ballare.

Guenda non ha solo rilanciato nelle sue storie di Instagram quella in cui Filippo veniva definito un porco. Ha anche fatto un tweet di sostegno a mamma Maria Teresa, pur non nominando mai Nardi. "Sono senza parole per come stanno trattando mia madre - ha scritto -. E' una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma!".