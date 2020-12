"Grande Fratello Vip 5", l'ira di Stefania si abbatte su Maria Teresa 

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 5 " la ventiseiesima puntata ha lasciato il segno in maniera pesante. Quella che una volta era l'idilliaca "Stanza blu" ora è un covo di risentimento e rancore. Tommaso ha votato Stefania e anche Maria Teresa ha attaccato la compagna in una clip. E così di primo mattino scoppia la lite furibonda tra la Orlando e la Ruta

Inizia tutto mentre Stefania, ancora a letto, si sta confrontando con Giulia su quanto accaduto. L’arrivo di Maria Teresa sposta la conversazione. La Orlando mostra subito risentimento rinfacciandole il fatto di aver parlato e chiarito alcuni giorni prima salvo poi sentirsi accusare in puntata. “Cercavo una giustificazione, era un insieme di cose" risponde Maria Teresa cercando di difendersi ma Stefania non vuole sentire ragioni: "Somma di quali cose che avevamo chiarito su tutto?".

Più la conversazione prosegue e più toni si alzano. "Ognuno di noi ha una nostra sensibilità io vedo ieri che tu ti sfoghi con le tue ancelle di cose che avevamo già chiarito, vi siete messi tutti e due contro di me” tirando in ballo anche Tommaso. "Comunque d'ora in poi unisciti a chi ti pare, tanto io sto da sola" aggiunge la Orlando. che si sente come se tutte le certezze che aveva nella Casa fossero state spazzate via.

Quando arriva Tommy la discussione riprende anche con lui. Lui le chiede se sta male per la nomination. Lui la invita a non drammatizzare, lei scocciatissima ribatte "tranquillo, fatti il tuo percorso, che è una parola che ti piace tanto". Poi Stefania accenna al fatto che, secondo Maria Teresa Tommy sarebbe stato influenzato per il voto da Filippo. Al ché Tommaso va a chiedere spiegazioni a Maria Teresa. La Ruta nega, anche se Giulia conferma. Maria Teresa prova a giustificarsi, ammorbidire la sua versione ma non fa che far alterare ancora di più Stefania che sbotta: "Ma per piacere, prenditi la responsabilità di quello che dici prima o poi!".

