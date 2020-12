"Grande fratello Vip", Giulia contro tutti: litiga con Malgioglio e la Mello

Non si placano le liti nella Casa del " Grande Fratello Vip ". E sembra davvero che Giulia Salemi sia finita nel mirino. Prima è Cristiano Malgioglio ad attaccarla. Al cantante non è piaciuto l'atteggiamento che l'influencer ha avuto nei confronti della De Grenet e di Filippo Nardi . I due sono protagonisti una discussione accesa per poi fare la pace. Ma non è finita qui. Dayane Mello non è contenta di essere stata definita "la più antipatica della casa"...

LA LITE CON MALGIOGLIO - Dopo la discussione tra Giulia, Nardi e la De Grenet che avevano pulito la cucina e ripreso la Salemi per aver lasciato una bottiglia in bella vista, Malgioglio si è scusato per la risposta piccata dell'influencer e poi l'ha attaccata pubblicamente. Giulia si lamenta di avere dei problemi personali e il cantante sbotta: "Te li devi dimenticare, non sei qui da un analista". Giulia non ci sta e chiede di concederle per una volta una reazione eccessiva: "Anch'io ho il diritto di avere una giornata no". Giulia dice a Cristiano che lui tende a minimizzare i suoi problemi e che dopo l'incidente della cucina si è subito scusata e chiarita con Filippo e con Samantha. Nardi interviene dando ragione a Giulia. La Salemi e Malgioglio si chiariscono, il cantante le chiede scusa e i due si abbracciano.

FACCIA A FACCIA CON LA MELLO - Durante un gioco Giulia nomina la Mello come la vip più antipatica della Casa. Dayane però non l'ha presa bene e si è offesa. "Adesso ti guardo diversamente", le dice. E la Salemi le dà della permalosa. Giulia afferma che la vera amicizia è difendere chi si ama, come lei ha fatto con Dayane, mentre un gioco non significa niente. Per la Mello però sta girando la frittata. "Il nostro rapporto non cambia, ma se un domani avrò difficoltà a fare la nomination tu sarai la mia nominata", afferma Dayane. Giulia continua a sostenere che si è trattato di un gioco innocuo e si scusa, ma Dayane accetta le scuse senza molta convinzione...

